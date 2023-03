Říkali jí velrybo a nikdo s ní nekamarádil: Dnes má Annie ramena jako Hulk, vosí pas, zadek podle Kim a miliony lajků

Proměna Annie Howland Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Annie vzpomíná, že jí na škole někteří vrstevníci říkali, že je příliš tlustá na to, aby se přátelila s určitými lidmi a její vztah k jídlu si postupně vybral svou daň. Mladá žena byla prý schopna potají zkonzumovat i pět tisíc kalorií ‚na posezení‘, a tak se její váha rychle přehoupla přes metrák.

„Zahalovala jsem se do nadměrného oblečení a nemohla jsem se na sebe podívat do zrcadla. Tady začal můj nezdravý přístup k jídlu, kdy jsem hladověla tak dlouho, jak to jen šlo vydržet a pak najednou snědla všechno, co jsem našla. Dělala jsem to tajně v pokojíčku a cítila se provinile. Nakonec mi došlo, že je potřeba něco změnit,“ svěřila se Annie.

Mladá žena se rozhodla změnit svůj jídelníček a nastolit pravidelný cvičební režim. Během dvanácti měsíců zhubla 25 kilogramů, ale posilováním dosáhla toho, že dnes je z ní hora svalů. Průběh své proměny se Annie navíc rozhodla sdílet veřejně na TikToku. Tam její videa získala už téměř osm milionů lajků a její profil sleduje skoro 155 tisíc lidí. ■