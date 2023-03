Nejotevřenější zpověď ze Survivoru. Petr Švancara po návratu poprvé promluvil o sexu na ostrově

Petr Švancara byl hostem pořadu Superchat. Super.cz Superchat

"V normálním životě by tě lákalo se dívat na nahé krásné holky, jako jsou Andrea Bezděková (28), Kačka Klinderová, Karolína Krézlová (35)... Ráno nám jde nahoru, je to životní pravda. Ale tam je to něco jiného. Dvacátý den jsem zjistil, že mi nestojí. Zavolal jsem si Pepu a Vencu a řekl jsem jim to. A oni mi řekli, že jim taky nestojí. Mladší kluci mi to odklepli, že to mají stejně," řekl v pořadu Superchat Švancara, který je v běžném životě velmi náruživý.

"Jak říká moje manželka, chraň lidi, kteří budou s tebou, když nemáš jídlo a sex. Já jsem napůl úchylák, normální chlap. Moje manželka mě musí horně mírnit, mám na to často chuť. Rád se o tom bavím, často manželku otravuju. Ale tam tě to prostě ani nenapadne," vysvětluje s tím, že ani románek Petra Havránka a Andrey Bezděkové, o kterém média informovala, podle něj neexistoval.

"Pítr s Andreou se řeší, je to nějak postříhaný. Já si myslím, že tam vůbec nic nebylo. Jestli pod dekou byly nějaký obejmutí, tak to bylo tak všechno, nemyslím, že tam bylo nějaké další flirtování. Já je za celou dobu neviděl," konstatuje Švanci.

