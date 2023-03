Švancara měsíc po návratu šokuje stále vyhublou postavou! Minus osmnáct kilo a o číslo menší noha! Scvrkl jsem se, říká

Petr Švancara shodil 18 kilogramů. Super.cz

"Zvykám si na jídlo, na pití, je to zvláštní. Vrátil jsem se pomalejší, minus osmnáct kilo. Hlava je horší. Jsem zabržděný. A bývám protivnější. Nechci takový být. Chci být příjemný borec obklopený humorem. Pociťuji věci, které bych chtěl zlepšit. Udržet bych si chtěl váhu," řekl v pořadu Superchat moderátorce Gabriele Wolfové (43) Švancara.

Úbytek váhy si užívá nejen on, ale také jeho manželka i děti. "Rodina je spokojená, že jsem se vrátil hubený, děti jsou nadšené, manželka také. Všechno běží dobře. Užívám si i tu popularitu. Nebudu lhát. Vyhodil jsem se sám. Prohrál jsem souboj, ale hlavně to tělo bylo ve fázi alarmu, který říkal ‚už bys měl jít’. Tělo se mnou bojovalo," vysvětlil Švanci, který vypadl v souboji s jehovistou Martinem.

Pomalu nakupuje oblečení, všechno je mu velké. "Snažím se minus osmnáct kilo držet. Musel jsem vyměnit šatník. Z XL jsem skočil do emka. I velikost bot mám menší. Normálně mám 42, teď mám o číslo menší. Musel jsem si koupit vše nové. Saka, kalhoty, boty, i hodinky jsem si musel zmenšit," usmívá se.

"Scvrkl jsem se. Ale chci to udržet. Jojo efekt ale čekám. Mám rád pivíčko, dát si k tomu koleno, žebra. Tuším, že to půjde nahoru. Ale chci to hlídat. Jím pomaleji. Fast foodům se vyhýbám, Víc nad tím přemýšlím, nedávám si tolik příloh. U mě bude problém alkohol. Mám strašně rád pivo. Tělo ve 45 letech už tolik nespaluje. Myslím, že pro mě tohle bude největší problém," dodal Švancara. ■