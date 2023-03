Česká kráska s japonskými kořeny zkoušela prorazit i v zahraničí: Kvůli odlišné barvě pleti měla problémy

Naomi Adachi Super.cz

Stejně jako v Česku se pokoušela prorazit i v Japonsku, odkud pochází její tatínek, ale jak sama přiznala, v Asii je to pro ni těžké. „Dělala jsem tam chvíli modeling a byla jsem tam v pár televizních pořadech, ale myslím si, že Japonci ještě nejsou tolik připravení na tu diverzitu toho, že vídají třeba lidi jiné barvy pleti, tady je to trochu přívětivější a mám to tady nakopnuté,“ svěřila se Naomi, která v minulosti působila jako tokijská zpravodajka na letních olympijských hrách.

Do Japonska, kde má prarodiče, pravidelně cestuje, na další výlet si musí ale chvíli počkat, letenky se aktuálně dostaly do neuvěřitelných výšin. „Ceny letenek jsou teď šílené, naposledy byla za 200 tisíc, ale třeba také za 50 tisíc korun, ale s přestupem, že někde čekáte 40 hodin. Je to teď složitější, ale koukám se,“ prozradila herečka a modelka, která má před sebou nové projekty. „Připravuji pořad na Seznam, doufám, že se to povede a budu točit druhou sérii pořadu o Japonsku,“ dodala Naomi. ■