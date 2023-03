Děsivý pád v přímém přenosu: Rosničce se protočily panenky a svezla se pod stůl

Carlson Schwartz seděla za stolem, když ji kolegyně vyzvaly ke zprávám o počasí. Moderátorce se ale udělalo nevolno, protočily se jí panenky a omdlela. Nejdříve se jí hlava svezla na desku stolu, poté spadla na zem. Při pádu se udeřila do hlavy.

Když ve studiu přítomným moderátorkám Nichelle Medině a Rachel Kim došlo, co se stalo, běžely kolegyni pomoci a zavolaly lékaře. Web TMZ uvádí, že v tu chvíli se živý přenos zastavil a stanice odvysílala předtočené materiály.

