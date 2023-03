Zdeněk Godla má jen 8 tříd základní školy: Měl jsem se aspoň vyučit, ale chytl jsem se špatné party

Zdeněk Godla lituje, že má jenom základku Super.cz

"Tématem filmu je opět stav školství ve vyloučených lokalitách a u méně zvladatelných žáků. Proto nás zajímalo, jak školu zvládl Godla v rodném Chomutově, kde stále žije. "Když zrušili zvláštní školy a děti šly do normální, nezvládaly to. V tom filmu je něco, co jsem prožil i já," připustil.

"Sám jsem školu zvládal špatně, moc jsem ji nenavštěvoval, chytl jsem se party, byl jsem darebák, padla i dvojka z chování, hrozila mi i trojka. Dnes toho lituju, že mám jenom základku. Vyšel jsem z osmé třídy. Měl jsem se i vyučit, ale to už jsem nestihl," řekl Super.cz.

Nyní je Godla se svým životem spokojený. "Jsem na dobré cestě. Všechno z minulosti už mám vyřešené," ujistil nás, že dluhy, které se s ním táhly, už by měly být minulostí. ■