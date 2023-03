Marian Vojtko slaví půl století, ale pořád není otcem: Z věku mám depresi, přiznal Fantom opery

Marian Vojtko promluvil o kulatinách Super.cz

Oslavy má naplánované na několik měsíců dopředu. "Říká se, že věk je jen číslo, ale příjemné to není. Nicméně si vážím všech přání a dárků, které už jsem dostal a dostanu," řekl Super.cz. Dnes zpěvák oslavuje mejdanem ve Valtickém podzemí, oslavy pak budou pokračovat u rodiny na Slovensku.

"Až se oteplí a budu moct uspořádat akci venku, udělám další oslavu pro mé příznivce a kamarády. Asi na Císařské louce. A pro fanoušky mám nachystanou loď na Vltavě na srpen. Všechno vyvrcholí 3. října v O2 Universu, kde budu mít velký koncert. Rok budu mít velmi nabitý. navíc se začne od září v GoJa Music Hall opět hrát i můj druhý nejoblíbenější muzikál Ples upírů," vypočítal.

Pracovní stránku jsme tedy probrali. Neměl by ale Marian chystat i nějaké změny v soukromí? "Za chviličku to bude rok, co bydlíme s partnerkou spolu, tak už by čas pomalu byl. Sice teď nastoupila do nové práce, ale dítě je v pořadí a doufejme, že se to povede, abych už nebyl spíš dědeček než tatínek," uzavřel. ■