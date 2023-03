Přijde mi to hodně hustý. Berenika Kohoutová se nechala svázat do svěrací kazajky

Berenika Kohoutová byla ve svěrací kazajce bezmocná. Video: Prima Cool

Berenika Kohoutová (32) se nechala spoutat do svěrací kazajky. Nevěřila totiž, že se ze svěrací kazajky dá dostat pomocí kouzla, o čemž se ji snažil přesvědčit známý iluzionista Radek Bakalář.

Herečka byla jeho hostem ve druhé sérii pořadu Magic Show, kde Bakalář zkouší neskutečné triky přímo na celebritách. Bereniku kazajka natolik zaujme, že si to bude chtít také vyzkoušet. „Kazajka mi přijde hodně hustá, ale dokud to nevyzkouším, tak nebudu komentovat, jestli je to mrštností, kloubní flexibilitou, nebo fakt kouzlo,“ nechala se slyšet Berenika.

Ta se ale v kazajce ani nehnula, a tak vůbec nechápala, jak se z ní Bakalář dostal. „Počkej, ještě přinesu roubík,“ smál se mistr triků nad bezmocností oblíbené herečky. Sympatický kouzelník ostatně není jen skvělý iluzionista, ale také moderátor a manipulátor lidské mysli.

Kombinace těchto faktorů a jeho nadčasové pojetí kouzel zaručují neopakovatelný zážitek. V nové sérii kouzelnické show dostal do kolen kromě Kohoutové také Adélu Gondíkovou, Míšu Tomešovou či Danielu Písařovicovou. ■