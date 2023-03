S Vojtěchem Moravcem už je přes 10 let. Sandra Nováková prozradila, kdo velí doma za zavřenými dveřmi

Herečka Sandra Nováková má jasno, díky čemu jí manželství tolik klape Super.cz

Herečka Sandra Nováková (40) a režisér Vojtěch Moravec v únoru oslavili deset let vztahu a jak nám herečka přiznala, v jejich případě je recept na ideálně fungující vztah společná práce. „ Rádi spolu spolupracujeme, všechno řešíme, jsme nejlepší kamarádi. Troufám si říct, v našem případě je to recept na spokojený vztah . Je to skvělý, my jsme takový závisláci trošku na sobě, takže jsme vděčný za každou příležitost, kdy spolu můžeme pracovat. Mě hrozně baví jeho režijní přístup a jeho režijní práce."

To nám ale nedalo a museli jsme se zeptat, kdo je ve skutečnosti režisérem za zavřenými dveřmi. „Doma to vedu já a na place to vede on,“ smála se Sandra.

Manželé společně pracují na novém primáckém seriálu s názvem Banáni a hned jak herečku uvidíte, upoutá vás její netradiční vzhled. Sandra sama říká, že po natáčení bude muset zajít do nějakého salonu krásy. „Je to skvělá práce naší maskérky a kostýmní výtvarnice. Já vždycky říkám, že když schytáte dobrého maskéra a výtvarníka, tak tu roli odvedou za vás, oni to za vás vyrobí, jen odříkáte text,“ doplnila sympatická herečka. ■