Čeká je stěhování. Herečka Sandra Nováková s manželem i synem opustí Česko

Herečka Sandra Nováková plánuje s rodinou velké stěhování Super.cz

„V nejbližší době se stěhujeme na dva měsíce do Chorvatska, jedeme tam točit další seriál. Já tam naštěstí nebudu mít tolik práce, protože moje postava je mrtvá. Je to pokračování seriálu Pod hladinou a já se tam zjevuji jen v nějakých představách. Takže já si to budu spíš užívat a Vojta to bude muset odpracovat,“ svěřila se herečka Super.cz.

My si s charismatickou brunetkou povídali během natáčení nového primáckého seriálu Banáni a nutno podoktnout, že v nové roli bude mít Sandra opravdu ránu. Sama posléze přiznala, že po dokončení seriálu bude muset navštívit salon krásy, neboť maskéři v tomto případě udělali dokonalou proměnu jejího vzhledu. ■