Ewa Farna se rozplakala v Interview ČT24. Slzy do očí jí vehnala smrt mladé maminky

Ewa Farna Foto: reprofoto Česká televize

Ewa Farna (29) byla hostem moderátorky Jany Peroutkové v Interview Speciál na ČT24. Probraly zpěvaččinu hudební kariéru, kult těla a jeho vnímání, vztah k polské menšině v Česku, ale také vážné téma zákazů potratů v Polsku. Proti tomu se Ewa už v minulosti vymezovala. „Já věřím v Boha, proto bych nešla na potrat. Ale neznamená to, že ti to budu zakazovat,“ uvedla mimo jiné.

Ve chvíli, kdy dala příklad mladé polské maminky, která kvůli tomuto zákazu zemřela, a zůstalo po ní druhé miminko, zpěvačka neudržela slzy.

„Byl případ paní, která v pátém měsíci těhotenství dostala informaci, že se plod nevyvíjí, že to nepřežije, že není cesta. A že musí na potrat. Ale ten se neprovedl, protože to dítě oficiálně nezemřelo, jen se přestalo vyvíjet, a čekalo se, až zemře. A čekalo se tak, že ta paní zemřela na sepsi. A takových případů je v Polsku víc,“ uvedla zpěvačka s tím, že po třiatřicetileté ženě zůstalo druhé malé dítě, holčička.

Se slzami v očích pak uvedla, že se ženy v Polsku nemohou cítit bezpečně.

„Neříkám, že to má být tak, že holky si dělají, co chtějí, neřeší to, a pak chodí s nějakými tabletkami ‚po‘. To není princip té problematiky. Jde o to, že některé holky umřou vlastně zbytečně, a můžou po sobě nechat doma třeba další dvě děti,“ uvedla s tím, že „tohle není fér“ a takové nastavení považuje za choré. ■