Tohle divákům vůbec nedochází: Pítr ze Survivoru otevřeně o intimnostech na ostrově

Petr Havránek prozradil, jak je to na ostrově s intimitou. TV Nova

Diváci rozebírali nejen jeho hru, ale také údajný románek s jeho ex Andreou Bezděkovou, který byl nakonec jen velkou iluzí, kterou na obrazovky přenesla TV Nova.

Nejenže Petr po návratu do Česka vyvrátil jakýkoliv bližší kontakt s Andreou, ale také prozradil, že je život na ostrově tak těžký, že na nějakou intimitu nemá žádný z hráčů ani pomyšlení.

„Když se na to lidé dívají, tak jim to asi tolik nedojde. Ale už jenom to, že si tam člověk nečistí zuby, nesprchuje se a má jen jedno oblečení. V tu chvíli člověku ani nedojde, že by si mohl někdo myslet, že tam něco takového vzniká,“ svěřil se pro Novu.

Pítrovi se jako jednomu z mála podařilo najít i skrytou imunitu. Tu ale nakonec ve svůj prospěch nevyužil, a tak ji alespoň předal do dalších rukou. Konkrétně ji zanechal modelce Bezděkové, které by prý vítězství velmi přál. ■