Hvězda Jurského parku Sam Neill má rakovinu ve třetím stadiu. O umírání se nestarám, říká

Sam Neill Profimedia.cz

Protože mu nemoc znemožňuje pracovat, dal se na psaní. To mu prý dalo důvod překonat jednotlivé dny, řekl. V memoárech, které chystá, reflektuje svou téměř padesátiletou kariéru, ale také vážnou nemoc, jíž prochází. Kniha se jmenuje Did I Ever Tell you This? a vyjde koncem března.

Loni během turné k filmu Jurský svět: Nadvláda si herec všiml hrbolků na krku. Když mu lékaři sdělili, oč jde, vzal to prý „dost flegmaticky“. „Pomyslel jsem si, že musím něco dělat, a napadlo mě, co kdybych začal psát? Neměl jsem pocit, že chci vydat knihu, chtěl jsem si jen sepsat pár příhod. Ale naprosto mě to pohltilo. O rok později je kniha na světě, a to v rekordním čase,“ uvedl.

S černým humorem poté dodal: „Podezřívám své nakladatele, a podotýkám, že jsou to skvělí lidé, že chtěli, aby bylo hotovo co nejdřív, kdybych náhodou zaklepal bačkorama.“ BBC také uvádí, že herec přemýšlel, že knihu nazve Zápisky umírajícího muže.

Při prvním kole chemoterapií Neill přišel o vlasy a další ochlupení, nejvíc mu chybí vousy. „Chci je zpět, teď se mi můj obličej ani trochu nelíbí.“

Po léčbě u herce došlo k remisi. Smrti se dle svých slov nebojí. „Ale otravuje mě to, protože bych tu byl opravdu rád další dekádu nebo dvě. Vybudovali jsme nádherné terasy, máme olivové stromy a cypřiše a já bych je rád viděl vyrůst. Také mám krásná vnoučátka, která bych chtěl vidět vyrůst. Ale co se týče umírání, o to se nestarám,“ uvedl pro The Guardian filmový dr. Alan Grant. ■