Spider-Man má tátu: Otec Toma Hollanda je známý komik. A je ještě menší než jeho syn

Tom Holland s rodiči a partnerkou Zendayou při venčení psů Profimedia.cz

Tom Holland přitom není jedinou celebritou v rodině, ve Velké Británii je známý také jeho otec, komik a spisovatel Dominic Holland, a to především díky stand-upům a pořadu na BBC Four s názvem The Small World of Dominic Holland (Malý svět Dominica Hollanda). Získal za něj cenu Comic Heritage Award.

Název pořadu přitom podle britského Daily Mailu odkazuje k výšce Dominica Hollanda, která činí 167 centimetrů. Je tak ještě o něco menší než jeho slavný syn Tom, který vyrostl do 173 centimetrů. Jak otec, tak i syn si ze svého vzrůstu umějí udělat legraci.

Že si Tom z výškového rozdílu mezi ním a jeho přítelkyní, která vyrostla do 179 centimetrů, opravdu nic nedělá, dokázal, například když lajkoval instagramový post, v němž bylo uvedeno, že „menší muži jsou sexuálně mnohem aktivnější než ti vysocí“.

Poté, co se Tom proslavil rolí Spider-Mana, napsal Dominic Holland knihu s názvem Zatmění: Spider-Man má přece jenom tátu. Tomova matka Nikki je fotografka. Vedle Toma mají Hollandovi další tři syny, čtyřiadvacetiletá dvojčata Harryho a Sama a osmnáctiletého Paddyho. ■