První slova Pítra ze Survivoru k údajným intimnostem s Bezděkovou: Mrzí mě to kvůli Gabči

Petr Havránek odtajnil, jak to bylo s Andreou Bezděkovou ve skutečnosti. TV Nova

Petr se dostal v očích diváků i do poměrně nemilé situace. Televize Nova z něj totiž udělala tak trošku nevěrníka, ač se ničeho nedopustil.

Vše začalo krátkou videoukázkou, na které tráví v Survivoru čas se svou ex Andreou Bezděkovou (28). Tyhle až zákeřně vytvořené záběry pak televize pustila jeho nic netušící přítelkyni Gabriele Gášpárové (21), která nakonec pod určitým tlakem neudržela slzy, ač s touto situací zřejmě počítala, stejně jako Pítr.

„Počítal jsem s tím, že by to mohlo přijít. Řešil jsem to s Gabčou i s Andreou. Byli jsme nejsnazší terč, jak tam vyvolat takovou iluzi, což je v mých očích úsměvné, ale zároveň mě to vůbec netrápí. Já a Andrea víme, kde jsou ty hranice, moc dobře ví, že mám Gabču. Odjíždím s úplně čistým svědomím. Ale mrzí mě to kvůli Gabči. Bavili jsme se o tom, že pokud něco takového nastane, tak ať se nenechá ovlivnit,“ řekl Pítr po příletu z Dominikánské republiky na Nově. ■