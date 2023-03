Podivuhodný dárek od Karla Gotta pro Ivu Janžurovou: Orchidej chřadla a odcházela stejně jako Slavík

Iva Janžurová na výstavě orchidejí v pražské Botanické zahradě v Troji Super.cz

„Dostala jsem orchidej od Karla Gotta, starala se o ni. A ona s jeho chřadnutím začala chřadnout taky. Přišlo mi to jako nešťastný zjištění. Zeť (manžel herečky Sabiny Remundové - pozn.) ji dal do pořádku, už neměla ani listy. A najednou ji zase vypěstoval i kvetla. Tak jsem mu poslala PF, že je to nejradostnější péefko, co posílám, že bude v pořádku. Ale to jsem si zahrála s takovou bláhovostí. Nakonec Karel i orchidej skončili nedobře.“

Po premiérách bývá zvykem obdarovat představitelky hlavních postav spoustou kytek. Jestlipak herečka řeší, kam s nimi? „Jo, vázy, to jsem loni před Ježíškem říkala dětem: kupte mi vázy. Výborné jsou velké sklenice od okurek, ty si schovávám,“ řekla Super.cz.

Maminka oblíbené Janžurky amatérsky malovala. A když její dcera nosila domů po představení kytice, tak si je aranžovala a malovala je.

„Mám od ní hodně namalovaných kytiček. Já se chystala, že je jednou budu také malovat. Tak jsem si je pro jistotu, když jsem měla záplavu květin k nějakému výročí nebo po premiéře, fotografovala. Mám šíleně moc obrázků květin z různých úhlů i osvětlení. Už je asi nenamaluju,“ svěřila nám Iva Janžurová.

Ta je dva měsíce před 82. narozeninami stále v jednom kole. I do Botanické zahrady v pražské Troji, kde se stala spolu se svými dcerami Sabinou a Theodorou patronkou výstavy orchidejí, dorazila ze zkoušky v divadle a zase poté odjela hrát. ■