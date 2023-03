Valášek o kralování i zákulisí Clashe: Bizár není divadlo, lidé mě vyzývají i na ulici, vsadili si na mě přes 3 miliony

Marek Valášek promluvil o účinkování v Clash of the Stars i soukromí. Foto: se souhlasem Marka Valáška

Český influencer Marek Valášek je považovaný za nekorunovaného krále organizace Clash of the Stars, pod kterou má již dva vyhrané zápasy. Aktuálně má před sebou třetí výzvu, a to rovnou první titulovou, kde se postaví slovenskému youtuberovi Tomáši Křižanovi, který bude jeho doposud nejtěžší soupeř.

„Já se za krále Clashe nepovažuji, až ten třetí zápas bude o 'krále Clashe', protože půjde o první titulový zápas. Pokud se mi ho podaří vyhrát, tak pak možná. Určitě to bude můj nejtěžší soupeř. Hodně lidí mi vyčítalo, že si nevezmu žádného těžšího soupeře, tak jsme se s organizací domluvili, že to bude Tomáš Křižan. Lidsky mi nevadí, nemám s ním spor, jako jsem měl v předchozích zápasech. Bude to o sportu, výkonu a respektu,“ svěřil se Marek pro Super.cz s tím, že se na zápas už nějakou dobu připravuje. Do tréninků půjde ovšem nejintenzivněji až dva měsíce před turnajem, kdy trénuje i dvanáctkrát týdně.

Některé zápasy organizace Clash of the Stars lidé vnímají jako velmi bizarní show, čímž je v Česku také velmi ojedinělou.



„Ta atmosféra na turnajích je šílená, lidé se těší na každý zápas a jsou tam neskutečné emoce. Ten bizár mi přijde super a myslím, že je i hodně lidí, kteří se to naučili mít rádi. Baví mě to sledovat, avšak jen, když to nejde za únosnou hranu. Určitě by se mi nelíbilo, kdyby tam brali postižené nebo psychicky narušené lidi. Kdyby byl turnaj, na kterém by měl zápas nemocný člověk, který na to má papíry, tak bych na té kartě nechtěl být, protože to podporovat nechci,“ podotkl Marek, který také pro zajímavost prozradil, že na něj bylo v minulém zápase vsazeno víc než tři miliony korun.

Svými slovy nechal také nakouknout do zákulisí této organizace, kde jsou vyhrocené momenty nejen během turnaje, ale také během tiskových konferencí, kde často létají židle vzduchem. Jedna z tiskovek byla dokonce přerušena kvůli slznému plynu. Párkrát se také stalo, že účastník Clashe napadl i samotného organizátora. Někomu se může zdát, že jde o divadlo, opak je ale pravdou.

„Lidi si myslí, že jsou ty bitky domluvené, ale není to tak. Někdy jsem to sledoval ze zákulisí a je to všechno skutečné, ač se to nezdá. Když se zapne kamera, tak mají v sobě někteří lidé impulz, že jim najednou přepne a začnou se chovat jinak,“ objasnil.

Marek Valášek se poměrně často setkává s tím, že ho lidé vyzývají nejen do klece, ale také jen tak na ulici. Těmito často až nepříjemnými momenty se ale nijak nezaobírá, je si totiž vědom, jaké následky by mohla nějaká obyčejná pouliční bitka mít.

„Jsem na násilí na ulici vyloženě alergický, nelíbí se mi to a zavání to obrovským průserem. Stává se mi hodně často, že to na mě opilí lidé zkouší, ale já už se radši ani neotočím, což toho člověka naštve ještě víc, než kdybych se s ním hádal,“ uvedl s tím, že ani v kleci se nechce utkat za každou cenu s každým vyzyvatelem. Jedním z nich byl nedávno i vítěz Love Islandu Kryštof Novák.

„Je to týpek, který vylezl z reality show a s dalšími účastníky začal vyzývat lidi. Z těch čísel, které mají na nějakou chvíli, jim stouplo ego. Ostatní kluci se uklidnili, ale on si pořád jede tu svou. Nic proti němu nemám, jen mi přijde vtipný, jak si věří, jen proto, že byl v Love Islandu. Je tady pro mě spousty jiných jmen, které jsou pro mě zajímavější. Držím ti palce, ale můžeš jít o dům dál,“ vzkázal na závěr s tím, že by se rád utkal s nějakým známějším rapperem nebo klidně hercem, který má stejně jako on k bojovým sportům nějakým způsobem blíž. ■