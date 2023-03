Kate s fascinátorem za 40 tisíc a pivem v ruce opět zabodovala v roli plukovnice

Manželé si i přes deštivé počasí oslavy Dne svatého Patrika užili. Profimedia.cz

Pro tuto příležitost si Catherine oblékla na míru šitý elegantní modrý kabát z dílny Catherine Walker připomínající svým střihem uniformu a brož Cartier ve tvaru trojlístku, kterou měla připnutou na hrudi.

Dokonale pak ladil slušivý nabíraný fascinátor od Jane Taylor za 1450 liber, tedy bezmála za 40 tisíc korun. Ve stejném odstínu Kate vybrala i lodičky na vysokých jehlách. Chůzi na nich zvládla i při nepřízni počasí, kdy se na zemi od vytrvalého deště tvořily obrovské kaluže.

Kate ve svém projevu směrem k důstojníkům, gardistům i svému manželovi pronesla: „Opravdu nemohu být hrdější, že tu dnes před vámi stojím. Je to skutečně čest být vaším plukovníkem. Jsem tady, abych vám naslouchala a podporovala vás ve všem, co děláte. To je odpovědnost, kterou neberu na lehkou váhu.“ Její manžel William se vyjádřil podobně: „Být plukovníkem irských gard je jednou z velkých poct mého života.“

Když se následně osazenstvo přesunulo do vnitřních prostor, došlo i na přípitek irským černým pivem Guinness, které se vaří v Dublinu. ■