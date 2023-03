Psi štěkají lépe, než ona zpívá. Hugh Grant urazil zpěv Drew Barrymore ze slavné komedie. Její odpověď pobavila internet

Drew Barrymore a Hugh Grant ve filmu Hudbu složil, slova napsal Profimedia.cz

Hugh Grant v poslední době získává pověst nerudného Angličana, který se neumí chovat k ženám. Po faux pas na Oscarech to od něj tentokrát schytala herečka Drew Barrymore, se kterou Hugh v roce 2007 natočil film Hudbu složil, slova napsal. Oba herci ve snímku zpívali, a právě zpěv Drew nyní přišel na přetřes v rozhovoru, který herec poskytl serveru Wired. Moderátor četl dotazy diváků, kteří se ptali, jestli herec ve filmu zpíval. Herec odpověděl, že ano a že jeho hlas rozhodně nebyl upravený tolik, jako hlas jeho kolegyně.

„Drew Barrymore byla v tom filmu se mnou a nemyslím si, že by jí vadilo, když řeknu, že její zpěv byl prostě strašlivý. Slyšel jsem psy štěkat lépe, než ona zpívá,“ řekl Hugh, který ovšem později dodal, že poté, co ji „vyladili,“ zněl hlas Drew mnohem lépe než ten jeho, protože má hlas, srdce a rokenrol.

Herečka, která je pověstná svým smyslem pro humor, se o urážce své osoby samozřejmě hned dozvěděla a vtipně zareagovala na sociální síti. V pokoji s hřebenem v ruce zazpívala (velmi falešně) část písně Way Back Into Love, která se objevila ve filmu a věnovala ji právě svému kolegovi.

Drew zazpívala kousek slavné písně.

Fanoušci se nad její reakcí velmi pobavili a ve vztahu k herci se rozdělili na dva tábory. Jedni obdivovali i jeho smysl pro humor, druzí naopak měli pocit, že jeho chování v poslední době překračuje meze.

„Nemyslím si, že řekl něco špatného... Je to Brit. Myslím, že je to osvěžující,“ napsal jeden sledující. „Určitě jsem ztratil respekt k Hughu Grantovi,“ píše jiný. „Na červeném koberci byl trochu neslušný, ale to mě stejně nenutí ho nenávidět,“ napsala jiná komentující. Ať tak či tak, herci se z komentářů dozvěděli hlavně to, že lidé považují film Hudbu složil, slova napsal za jednu z nejlepších romantických komedií, a to je může zahřát u srdce. ■