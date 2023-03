Jan Révai se potajmu oženil! Vzal si krásnou herečku Zuzanu Šulajovou, s níž vychovává dva syny

Jan Révai Super.cz

Herec a tanečník Jan Révai přes třináct let žije s herečkou Zuzanou Šulajovou a na akci Novy si nešlo nevšimnout jeho snubního prstenu. „Vzali jsme se, ale už poměrně dávno. On to nikdo neví,“ prozradil Révai se smíchem Super.cz. „Ano, vzali jsme se na apríla.“

S nyní již manželkou vychovávají dva syny, Jakuba a mladšího Matěje. I když ten starší jde už do puberty, rodiče s ním zatím žádné excesy nezažívají. To v seriálu Sex O´Clock, který pojednává nejen o dospívání, herec prožívá nelehké období dcery a syna. A sám se nachází v hodně přelomovém stavu...

„Michal je tatínek, který se dostává do fáze, kdy nachází štěstí jinde než ve své rodině. A své teeneger děti nestíhá vychovávat a trošku je nechává na pospas osudu,“ řekl Super.cz o své postavě. A nás zajímalo, jak to má se svými syny? „Ještě to tak nepociťuju, cítím určité náznaky, ale pořád je to dětské a omluvitelné, snesitelné, zatím v pohodě,“ tvrdí.

Jeho seriálový otec skutečně nachází štěstí mimo rodinu, ale ne v náručí cizí ženy, nýbrž muže. Ztvárnil Révai někdy předtím roli homosexuála?

„Ne, neztvárnil. Dokonce měli tvůrci zálusk, abych byl ten druhý homosexuál, který do toho víc šlape. A já si říkal: Hele, tohle bych asi úplně neuměl. Nebo mi přišel zajímavější ten otec od rodiny, kterej má problém.“ ■