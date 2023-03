Jako feťačka vypadala příšerně: Tatiana Dyková se styděla i před filmovým štábem

Štěpán Kozub a Tatiana Dyková TV Nova

„Jsem tam opravdu hodně ošklivá a nejdřív jsem se styděla vůbec mluvit s lidmi ze štábu, protože mám strašně ošklivou pleť i zuby, mastný vlasy. Je to fakt trochu nechutný. Takže jsem se styděla a přála jsem si, aby mě viděli, než půjdu do té maskérny. Aby si neřekli, že ta Dyková fakt sešla. Ale pak jsem si na to zvykla a začala si to vychutnávat,“ popsala na Frekvenci 1.

Film, který diváci mohou od 17. března vidět na Voyo, je o trojici automobilových nadšenců, kteří se autem vydávají přes celou Evropu, aby jako diváci zažili atmosféru závodů Formule 1 poté, co jeden z nich vyhraje vstupenky na Velkou cenu Španělska.

V hlavních rolí diváci uvidí Kryštofa Hádka, Štěpána Kozuba a Robina Ferra, ve vedlejší pak např. Miroslava Donutila nebo Annu Kameníkovou. ■