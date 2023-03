Beyoncé odhalila ňadra v průsvitných šatech. Tak drsné komentáře od lidí určitě nečekala

Beyoncé loni pojala svůj návrat na scénu opravdu odvážně. Profimedia.cz

Série snímků, na nichž se objevuje i její manžel Jay-Z, je poměrně odvážná. Pod šaty posetými tisíci zlatých kamínků prosvítají její ňadra bez podprsenky, to nejnutnější zakrývají pouze dvě malé přelepky ve tvaru křížku. Výrazným prvkem je pak zlatý kovový korzet, který dotváří dokonalou siluetu přesýpacích hodin.

Ačkoli dvaačtyřicetiletá diva vypadá senzačně, lidé se vesměs shodují, že to zpěvačka jejího formátu nemá zapotřebí. „Bezesporu má neskutečnou postavu, ale v podstatě je nahoře bez. Nejsem prudérní, ale není to úplně na místě,“ sdílí své dojmy jeden z uživatelů a přidávají se další: „Snaží se až moc, a proto je to vždycky špatně,“ nebo „Ano, bere se příliš vážně.“

Jiní si pak všímají i jejího mimořádně bujného poprsí, které se jakýmsi 'zázrakem' urodilo zřejmě během pandemie. „Předvádí jen dobře odvedenou práci plastického chirurga... a je to dobré.“ Další to vnímá pro změnu opačně: „Odhaduji, že v reálném životě bude tak o deset kilo větší. A její koupená prsa vypadají směšně.“

Jiní ji navíc přirovnávají ke Kim Kardashian. „Ahoj Bey, vypadáš jako Kim,“ či „Je legrační, jak se Beyonce dřív dívala pohrdavě na Kim K a teď by zabíjela, aby vypadala jako ona a měla její peníze,“ myslí si další.