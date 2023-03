Moderátor a trojnásobný otec (49) s rakovinou ve čtvrtém stadiu oslavil kulatiny dřív a přiznal, že už nemá sílu na děti

Jonnie Irwin s manželkou Jessicou Holmes Profimedia.cz

Jonnie Irwin provázel pořadem Escape to the Country. Když mu v roce 2020 diagnostikovali rakovinu plic ve čtvrtém stadiu poté, co na jedné ze svých cest začal vidět rozmazaně, tvůrci pořadu ho vyplatili, a moderátor tak rázem přišel o zaměstnání. Mohl si tak alespoň užívat drahocenné chvíle s rodinou. Tehdy mu lékaři dávali půl roku života.

Díky lékům a chemoterapii Jonnie Irwin, který má s manželkou tři malé děti, sice stále ještě bojuje, přiznal ovšem, že už mu ubývá sil. Tříletý syn Rex a dvouletá dvojčata Rafa a Cormac už si bohužel se svým tatínkem nepohrají. „Zkoušel jsem hrát fotbal s Rexem, byl jsem v brance a nemohl jsem se přiblížit k míči. Bylo to tak frustrující. Jsem velmi sportovně založený a najednou to bylo jako... Jako bych hrál fotbal poprvé. Cítil jsem se jako děda. A to mě trochu zlomilo. Vždycky jsem si říkal, že jsem starší otec, ale že to určitě zvládnu,“ řekl Jonnie magazínu The Sun.

Bývalý moderátor také přiznal, že ač by měl slavit své kulaté padesáté narozeniny až v listopadu, rozhodl se velkolepý večírek uspořádat o celé měsíce dříve. Oslavy se zúčastnilo na 170 lidí. „Byla to skvělá noc. Připravil jsem seznam skladeb z 90. let a ze začátku nového tisíciletí a dorazili lidé nejen z celé země, ale i ze zahraničí.“

Jonnie Irwin už před časem přiznal, že natáčí videa pro své malé děti, aby si pamatovaly chvíle se svým tátou. Dětem rodiče diagnózu neprozradili, protože jsou ještě malé. ■