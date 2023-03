Jablko nepadlo daleko od stromu. Dcery Kvízové dámy z pořadu Na lovu zdědily touhu po znalostech

Dcery Kvízové dámy z pořadu Na lovu mají široké znalosti po mamince. Super.cz

"Manžel mě zná léta letoucí, takže ví, že mě vždycky bavily hry a kvízování. Tvořím otázky i pro deskové hry, a to ve velké míře posledních 10 let, takže manžel mě zná a vzal to jako fakt,“ svěřila se Dagmar moderátorovi Ondřeji Kočímu (34) v našem pořadu Superchat.

Na své dcery je náležitě pyšná, a jak nám Kvízová dáma potvrdila, jablko nepadlo daleko od stromu. „Dcery se také zajímají o všechno možné. Starší dcera se dostala na osmiletý gympl a má přehled, jsem spokojená.“

Dagmar také těší, že právě její dcery se díky sledování oblíbeného pořadu učí další věci. „Mám velkou radost, že se dozvědí spousty věcí, když mě v televizi sledují. Koukají nejen na mě, ale také na kolegy, kolikrát mi řeknou, že tohle vědí, že to jsme měli Na lovu. Takže si ty odpovědi pamatují a to je fajn,“ doplnila během našeho rozhovoru Jandová. Celý Superchat můžete poslouchat i ve všech podcastových aplikacích. ■