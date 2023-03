Žofie z Pana profesora se stala maminkou: Takhle vypadá dva týdny po porodu. Promluvila i o natáčení lesbických scén

Radka Caldová je dva týdny maminkou. Super.cz

"Rodila jsme před dvěma týdny. Mám syna, jmenuje se Kvido," prozradila Super.cz Radka, která si na partnera našla v branži, ale nikoli mezi herci. "Patří na opačnou stranu kamery a nestojí o pozornost," upřesnila, když místo partnera zapózovala se svým filmovým manželem, jehož ztvárnil Cyril Dobrý.

S Radkou jsme si povídali i o natáčení, které si na zámku ve Slatiňanech užila. "Bylo to nádherné mít možnost chodit po zámku, jako by vám patřil, skákat po zámecké posteli. To je sen," vyznala se. Horší už to bylo s kostýmy, protože měsíc natáčela v korzetu, který jí pro film vytvořili na míru. "V momentě, když mi ho stáhli, tak jsem se opravdu trošku dusila. Po tom měsíci, co jsem ho nosila, mi ochably svaly," svěřila.

Její postava, panská dcerka Resi, prožívá i lesbický vztah se služkou v podání slovenské herečky Dany Droppové. Nejen o tom, jak natáčení intimních scén probíhalo, nám Radka vyprávěla v našem videu. ■