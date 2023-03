Čekaly jsme telefon, že máme dítě. Rakovina Martině Navrátilové (66) a její slavné manželce (50) přerušila proces adopce

Julia Lemigova a Martina Navrátilová touží po dítěti. Profimedia.cz

Rakovina prsu se u slavné hvězdy poprvé objevila v roce 2010, v lednu ovšem oznámila, že se jí nemoc vrátila a přidalo se i nádorové bujení v hrtanu. Onemocnění ale naštěstí lékaři odhalili včas, a tak je její prognóza velmi dobrá. Kvůli nemoci ale bohužel se svou manželkou Julií Lemigovou musely přerušit proces adopce, který byl už téměř u konce.

Herečka, která je zahraničním divákům známá ze seriálu The Real Housewives of Miami, v televizním rozhovoru moderátorovi Andymu Cohenovi vysvětlila, že se rozhodly počkat, až se její manželka uzdraví. „Když adoptujete dítě, musí to být o dítěti. A právě teď je to všechno o Martině a o tom, aby byla zdravá. Odkládáme to," řekla Julia, která se svěřila i s tím, jak blízko k vytouženému dítěti byly.

„Myslely jsme, že každou chvíli zavolá někdo z agentury a řekne nám tu radostnou novinku, že budeme mít dítě. Místo toho bojujeme se dvěma rakovinami. Jako by jedna nestačila. Čekám, až se Martinin stav zlepší,“ řekla herečka a bývalá modelka, která se za slavnou tenistku provdala v roce 2014. Julia Lemigova má už dvě dcery Victorii a Emmu, život dala v roce 1999 i synovi Maximilienovi, ten však zemřel v důsledku poranění mozku. ■