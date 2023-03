Drama během natáčení: Linda Rybová se na place vážně pořezala

Linda Rybová musela vyhledat lékařskou pomoc. Michaela Feuereislová

„Hned první natáčecí den jsem se poranila. Měla jsem porcovat králíka, a protože Sára je ostrá holka, porcovala jsem ho s patřičnou důrazností. Měla jsem na to dokonce poradkyni, která mě to učila. Při posledním záběru jsem si uřízla prst. Pak se chvíli nedalo točit, všude byla krev a nešlo to zastavit. Tím to začalo. Občas to bylo náročné a trochu nebezpečné,“ popsala Linda šílenou situaci.



Jejího partnera hraje Stanislav Majer (44). Právě oba herci si během natáčení dokonale sedli. „Těšila jsem se. Se Standou Majerem se známe dlouho z různých průchodů Prahou, divadly a tak, ale nikdy jsme spolu nepracovali,“ dodala herečka.

Právě i Standovi se při natáčení nevyhnuly nebezpečné situace. Například scéna, kdy s autem spadl do přehrady. „Tam jsem se nechal částečně zastoupit kaskadérem. Byl jsem ve stresu a fyzické vypětí trošku bere dech. Překvapilo mě, jak málo pod vodou vydržím. Asi jen pár vteřin. Kaskadéři mi vysvětlovali, že je to úplně normální, jakmile je tělo v nějakém napětí, nevydrží s nádechem. Kromě toho mi vadily otevřené oči pod vodou, nemám to rád. Nebylo to nic příjemného,“ vzpomíná Stanislav Majer na jednu z úvodních scén seriálu Zákony vlka. ■