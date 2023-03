Zrzek s účesem „na Jágra“: Takhle se kvůli nové roli proměnil Štěpán Kozub

Štěpán Kozub se proměnil kvůli nové roli. Super.cz

"Než jsem dostal tuto nabídku, film jsem neviděl, podíval jsem se na něj posléze a moc dlouho jsme neváhal. Potkali jsme se s panem režisérem a autorem Filipem Rožkem a na základě hodinového dialogu jsme se rozhodli, že to spolu budeme dělat," upřesnil Kozub. Jeho postava rozhodně není kladná, nicméně i tak si ji zahraje rád. Je to poprvé, co si zahraje ve filmu o zvířatech.

"Asi to bude záporák, ale zase se bavíme o nějakém komediálním žánru. Prostě záporák v rámci komedie, aby to bylo dobře vyvážené. Klaďas musí vždy proti někomu bojovat a někdo ty záporné role hrát musí. A mě to hrát baví. Moje práce je dělat to tak, aby tomu lidi věřili, a jestli se to daří, je to dobrá práce," svěřil.

Dostat se do správného rozpoložení mu pomáhá právě i maska. V tomto případě nejen outfit, ale i účes "na Jágra", odborně mullet. "Mám rád, když se pracuje s maskou, když jsem vždy vizuálně trochu jiný. Nikdy nejsem za Štěpána Kozuba, to by bylo divné, vždy jsem za postavu. Ani při svých show nejsem Štěpán Kozub, ale komik Kozub," doplnil herec, který v našem videu prozradil i to, jaký je doopravdy a jestli si práci nosí domů k manželce. ■