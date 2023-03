I po padesátce to jde: Vendula Pizingerová ukázala štíhlé křivky ve spodním prádle

Vendula Pizingerová se ukázala ve spodním prádle. Michaela Feuereislová

Tentokrát si přijdou na své i pánové. Charismatická ředitelka Nadačního fondu Kapka naděje se ukázala svým sledujícím při pátečním ránu rovnou ve spodním prádle a svými slovy jako by přivolávala jaro.

„Snad už konečně začne jaro. No, na plavky to u mě ještě jako vždy není nebo nebyla příležitost. Tak jsem si pořídila alespoň barevné prádlo. Miluji modré i zelené. Je to pro mě trochu nezvyk, že nemám své oblíbené body. To se letos možná vydám na dovolenou taky ve dvoudílných plavkách, protože nemám opálený břicho pak. No jo no. Na to jsem se vždycky ptala mámy, proč nosí celkový plavky, v jiných jsem ji nikdy neviděla. Tak jsem zvědavá, na co se zeptá Pepíček mě. Tak jaro! Už pojď za námi,“ uvedla ke snímkům, které zaplnily lichotky.

„Trocha erotiky po ránu,“ uvedla s úsměvem jedna z fanynek. „Vendulko, máte krásnou postavičku, jako lusk. Jste úžasná, moc vám to sluší,“ uvedla další. „Tak vaši super postavu vám závidím. Jste kus,“ shodují se sledující. ■