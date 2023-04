Je Divokej Bill pořád ještě divokej? Podívejte se, jak se pařmeni ze slavné kapely změnili za pětadvacet let

Divokej Bill oslaví 25 let na hudební scéně. Super.cz

Bude to 25 let, co skupina Divokej Bill vplula do českého hudebního rybníčku. Začínali hrát po hospodách a dnes patří k nejslavnějším kapelám v naší zemi. Všichni členové se za tu dobu stali také hrdými tatínky. Například zpěvák kapely Václav Bláha je trojnásobným otcem. Svým dcerkám, které rád bere s sebou na koncerty, ukazuje, že jejich táta má ještě spoustu síly.

„Moje holky jsou talentovaný, mají lepší rytmus než já, co jsem koukal, a rozhodně i ony se těší na naše připravovaný turné, protože to má samozřejmě moje rodina zapsané v kalendáři, a kam to půjde, tam s námi pojedou,“ svěřil se zpěvák Super.cz.

Právě to je pro hudebníky ta největší změna, kterou od založení prošli. „Všichni kluci mají děti. Dřív to byla bezstarostná jízda, parta kluků, když jsme se vrátili domů, tak jsme se vrátili domů, ale teď jak bereme s sebou děti, tak to jsou vlastně takový výlety společný. Je to motor pro to, abych těm holkám ukázal, že táta ještě nepatří do starýho železa,“ dodal Vašek.

Skupina v rámci narozeninových oslav dokončuje novou desku, která vyjde 2. května, a v červnu vyráží na své jedinečné turné, a proto je letos nikde jinde než na tomto turné neuvidíme. „Bude to tematických 25 koncertů po celé ČR. Začínáme 2. 6. v Plzni a končíme 2. 9. v Dolních Kounicích u Brna,“ dodal houslista Adam Karlík. Celý rozhovor s Divokým Billem si poslechněte ve videu nad článkem. ■