Pivo a společné výlety: Lovci z pořadu Na lovu si sedli i mimo natáčení

Lovci z pořadu na Lovu si sedli i mimo kamery. Jezdí spolu na výlety Super.cz

Hostem našeho pořadu Superchat byla oblíbená Kvízová dáma alias Dagmar Jandová, která se svěřila s tím, že když jí přišla nabídka, aby se zúčastnila konkurzu na lovkyni v pořadu Na lovu a nyní v Superlovu, byly to právě její dvě dcery, které ji přemluvily, ať do toho určitě jde. Během natáčení si všichni lovci neuvěřitelně padli do noty a tráví spolu i čas mimo kamery.