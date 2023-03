Když má hlídání pro děti, sama se stane malou holkou: Takhle se Marie Doleželová vyzdobila na křest knihy

Marie Doležalová se vyzdobila jako malá holka. Michaela Feuereislová

V televizi jsme ji mohli naposledy vidět v roce 2019, kdy si zahrála v několika epizodách seriálu Terapie. Pravidelně ovšem přispívá na sociální sítě, díky nim dala před lety dohromady i svůj literární debut Kafe a cigárko. A možná přemýšlí o dalším literárním počinu, protože jsme ji potkali na akci vydavatelství, kde se stala jednou z kmoter krimi thrilleru Konzultant spisovatele Antonína Mazače.

To, že pod dlouhé době někam vyrazila, si užívala jako malá holka a podle toho se také vyzdobila, jak můžete vidět v naší fotogalerii. "Děti hlídají babičky," řekla Super.cz. Drží se tak vlastní rady, kterou poskytla začátkem roku na sociálních sítích ostatním maminkám.

"Jakýmkoli způsobem si vzít čas na sebe, i kdyby to měla být nějaká zatoulaná hodina jednou za dlouhý čas, je, matky, moc důležitý! A není to sobecký, protože vy se při tom obnovujete, a hlavně se při tom obnovuje celý ten čerstvý pohled na věc. Ten pocit, že potřebujete týden na wellness, mizí asi po hodině a půl bez dětí, ty mateřský baterky se dobíjejí daleko rychleji, než se zdá, takže na to nezapomínejte, házejte se do nabíječky a nezapomínejte, že opravdu vždycky to nějak jde," zaznělo od Marie. ■