Do Ewy Farne se ostře pustili i ti nejvěrnější fanoušci: Za exkluzivní obsah nebo setkání si budou muset zaplatit

Ewa Farna vytočila své fanoušky. Michaela Feuereislová

„Konečně je to tady! Spouštím vlastní Patreon, kde k vám budu zase o kousek blíž,“ oznámila. Konkrétně jde o platformu, která umožňuje fanouškům platit tvůrcům za jejich práci.

Za poplatek tak Ewa svým fanouškům nabízí limitovaný merch, livestreamy, backstage obsah, soutěže nebo osobní setkání v rámci EwaFest.

Skalní fanoušci známé zpěvačky nevěří svým očím ani uším.

„Upřímně, je to trochu smutné. Roky jsem mega podporovatel a chodím na koncerty. A teď, když si nekoupím předplatné, budu vyloučen z fanklubu? Je smutné že v dnešní době záleží jen na penězích. Zbožňuji vás a budu vás podporovat i nadále, ale bohužel tato aplikace není dobrý nápad,“ uvedl jeden z fanoušků.

„To je tak smutné. Jste fanouškem přes 10 let a tady se ukazuje, že abyste patřili do fanklubu, tak musíte mít zakoupené předplatné v aplikaci a každý měsíc to platit, abyste byli v obraze. Škoda, že se teď nikdo nepodívá na lidi, kteří si opravdu nemohou dovolit platit tolik peněz,“ shoduje se spousty fanouškům, kterým se snaží Ewa vysvětlit, proč tento krok vlastně udělala.

„Moc bych si přál, aby tato komunita byla aktivnější a organizovanější. S koncerty je to moje rozhodnutí, mám děti a také se rozumně rozhoduji o tom, že jsem právě matka malých dětí, pro které tady chci být. Toto je moje rozhodnutí, na které mám právo. Také mám chuť zkusit jít koncertně trochu jinou cestou, kdy jsem už 16 let na scéně. Nemusíte být na této platformě, abyste byli fanoušky. A na závěr chci dodat, že taky chápu, že se ti něco nemusí líbit, to je taky ok. Dá se to napsat i jednodušeji,“ uvedla Ewa k jednomu z mnoha komentářů.

Dotazů je nakonec tolik, že prý zpěvačka natočí video, kde vše vysvětlí.

„Natočím nějaké vysvětlující video, na EwaFest samozřejmě i nadále můžou všichni fanoušci, jak to bylo. Jen někteří mají v tom předplatném i vstupné, nebo tím členstvím prostě podporují pořádání takové akce,“ informovala. ■