Elegantní Eva Pavlová na první zahraniční cestě: Fanoušci ji připodobňují k princezně Dianě!

Nový český prezidentský pár Petr a Eva Pavlovi se Zuzanou Čaputovou a jejím partnerem Jurajem Rizmanem Foto: ČTK / Šálek Václav

Už na inauguraci svého muže Petra Pavla byla volbou barvy šatů nepřehlédnutelná a na výrazné barvy vsází první dáma Eva Pavlová i dále. Na oficiální cesty, nejdřív na Slovensko a poté do Polska, přibalila červenou, modrou nebo béžovou.

První zahraniční cesta prezidentského páru vedla tradičně na Slovensko, kam Eva Pavlová dorazila v jasně červeném kabátě, pod nímž měla elegantní béžové šaty ozdobené broží. S polským párem se pak setkala v tmavě modrém kabátě. V obojím případě působila elegantně a důstojně, což oceňují i fanoušci prezidentského páru.

„Paní Evě to neskutečně sluší,“ komentují hojně. Některé ženy pak Pavlovou připodobnily k britské ikoně vkusu a elegance. „Nemáte taky pocit, že by takhle nějak vypadala princezna Diana?“ zaznělo mezi příznivci Pavlové. „Takhle by teď vypadala Diana,“ píše další z nich.

„Jejich oblečení je velmi kultivované. Je to obrovský posun oproti předešlému prezidentskému páru. Velmi pěkná je barevnost, použili barvy naší národní vlajky, což je hezké oživení,“ řekl Super.cz Filip Vaněk, který je znám svojí upřímností a jen tak něco nepochválí, k oděvu, v němž Pavlovi dorazili na Pražský hrad před samotnou inaugurací, k setkání s končícím prezidentem a jeho ženou.

Na ceremoniály pak Pavlová oblékla komplet saka, sukně a peleríny, na jejichž návrhu se sama podílela, spolu se stylistkou a návrhářkou Štěpánkou Pivcovou. ■