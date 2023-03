Trapas pro Zendayu: Fanoušci chtěli fotku jen s přítelem Spider-Manem, ona hlídala nákupní vozík

Zendaya a Tom Holland Profimedia.cz

Zendaya (26) je v současné době jednou z velkých filmových hvězd a na společenských akcích s make-upem a v honosných róbách vždy vypadá úchvatně. Do supermarketu ale klidně vyrazí bez líčení a ve volném oblečení. Fanoušci v ní pak hvězdu rozhodně nevidí.

Soužití dvou známých partnerů s sebou občas přináší i otázku, kdo že je to vlastně v páru slavnější. U Toma Hollanda a Zendayi se na takovou otázku odpovídá těžko. On je tanečníkem a hercem a proslavil se titulní rolí v muzikálu Billy Elliot v uvedení londýnského divadla Victoria Palace Theatre, a později především hlavní rolí ve filmech o Spider-Manovi.

Právě během natáčení snímku Spider-Man: Bez domova se v roce 2016 seznámil se Zendayou, která je ovšem jinak známá hlavně jako hvězda seriálu Euforie, vydala album a také se stala tváří několika reklamních kampaní. Na velkých společenských akcích se objevuje dokonale upravená, v úchvatných šatech a s výraznějším make-upem.

Není tak divu, že když si tihle dva vyjdou na nákup do supermarketu a Zendaya si na sebe oblékne široké kalhoty, bundu ve stylu bomber a nenalíčí se, lidé ji nemusejí ani poznat. A tak se klidně může stát, že fanoušci pro společnou fotku osloví jen Toma Hollanda a jeho přítelkyně zůstane v pozadí a hlídá vozík s nákupem. Tentokrát by to tak pro Toma a Zendayu v poměřování oblíbenosti u lidí dopadlo 1:0. ■