Vydělal mu nejen Deadpool. Ryan Reynolds po stamilionech bohatne i díky ginu, randění a sms!

S manželkou Blake Lively letos do rodiny přivítali čtvrté dítě. Profimedia.cz

Portfolio Reynoldsových aktivit je přitom poměrně široké. V roce 2018 se stal podílníkem firmy Aviation American Gin, téhož roku spolu s přítelem Georgem Deweym založili úspěšnou marketingovou agenturu Maximum Effort. Podle magazínu Variety je společnost součástí skupiny vlastníků obrovského studia, které vzniká v kanadském Ontariu. Studio je jedním z prvních projektů soukromého kapitálového fondu v hodnotě 1,5 miliardy dolarů, který se zaměří na nemovitosti, sport, média a rizikový kapitál.

Dále je Reynolds členem představenstva společnosti Match Group, která má pod palcem online seznamovací aplikace jako Tinder, Hinge, nebo Match.com, či investorem společnosti Wealthservice, jež se zaměřuje na správu investic.

V roce 2021 herec spolu s přítelem Robem McElhenneym koupil anglický fotbalový klub Wrexham a v The Tonight Show Jimmyho Fallona potvrdil, že má zájem koupit hokejový klub Ottawa Senators. „Snažím se o to. Ale je to velmi drahé. Potřebuji parťáka, co nemá hluboko do kapsy. Říká se tomu konsorcium, když dáte dohromady skupinu lidí, kteří něco koupí. Což je nóbl popis toho, že potřebuji bohatou paničku nebo páprdu,“ vtipkoval.

V neposlední řadě Reynolds vlastnil čtvrtinu telekomunikační společnosti Mint Mobile, kterou před pár dny koupil T-Mobile. Hodnotu hercova podílu z prodeje magazín Fortune odhaduje na 300 milionů dolarů.

K tomu Reynolds točí úspěšné filmy jako Deadpool, Deadpool 2, Free Guy nebo Bullet Train, za roli podle neoficiálních zpráv bere minimálně 20 milionů dolarů. A daří se mu i v soukromí. S manželkou, rovněž herečkou Blake Lively, mají čtyři děti. Nejmladší přišlo na svět před měsícem. ■