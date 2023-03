Obdiv k Jacksonovi povýšil na další úroveň: Matka Lea (26) se obává, že její syn zemře

Leo Blanco Profimedia.cz

S úpravami začal v 15 letech, ve svých šestadvaceti za sebou má jedenáct operací, což ale není konečná. Vzhled už změnil natolik, že jej nepoznává vlastní matka. Ta se zároveň strachuje o zdraví svého syna, nejvíc, když je na operačním stole.

„Nevadí mi, že je jeho velký fanoušek, ale co všechny ty operace? Mluví o nich, jako by to bylo něco běžného, jako by šlo o návštěvu kadeřnického salonu. Mám strach, že při některé z nich zemře.“

„Když s úpravami jednou začnete, nejde přestat. Nespokojíte se s jednou nebo dvěma, ale prahnete po dalších a dalších,“ popsal Leo situaci.

Leo uvedl, že v dětství neměl příliš přátel, a i když se snažil zapadnout, nebylo to jednoduché. O to snazší pak bylo upnout se ke zpěvákovi.

„Michael Jackson je pro mě víc než umělec. Sledoval jsem ho, poslouchal jsem ho a cítil jsem ho. Absorboval jsem jeho podstatu, jeho výraz i jeho estetické preference,“ uvedl Blanco s tím, že zesnulý zpěvák má v jeho životě zásadní roli. Stejně jako Jackson také svůj dům pojmenoval Neveland. ■