Moderátor pořadu Na lovu jako hledač talentů. Právě Ondřej Sokol objevil u Kvízové dámy pěvecký talent

Kvízová dáma z Na lovu ukázala, jaký má pěvecký talent.

„Já se teda stydím do teďka, protože si nemyslím, že jsem nějaká dobrá zpěvačka, ale znám hodně českých písniček a vzniklo to úplně spontánně. Během natáčení jsem něco zanotovala a od té doby mě Ondra (Sokol - pozn. redakce) přemlouvá, když je tam nějaká písnička, ať kus zazpívám,“ svěřila se smíchem Dáša v našem pořadu Superchat u moderátora Ondřeje Kočího (34).

Díky studiu biologie a zeměpisu může v televizi uplatnit své široké znalosti. Její vědomosti například o hmyzu dostaly snad každého diváka. Jsou jí tyto informace platné i v běžném životě? „To asi ne, teď to konečně všechno zužitkuji. Mě vždycky bavilo i hmyz fotit a pak jsem si našla co to je za druh, teď se mi to hodí,“ smála se v našem rozhovoru Dagmar Jandová. Celý Superchat si můžete pustit na tomto odkazu:

