Svá prsa nazývala nejhezčími na světě, pak si je nechala zvětšit. Teď se ukázala polonahá a od fanoušků to schytala

Helen Flanagan Profimedia.cz

Anglická televizní hvězdička se do povědomí diváků dostala už před moha lety, když hrála už od svých deseti v nekonečném seriálu Coronation Street. A dalo by se říct, že ze své tehdejší slávy těží dodnes. I když v kvízové otázce na zajímavost o Helen Flanagan by nejspíš spousta lidí odpověděla spíš to, že má nejhezčí prsa na světě. Právě tak o sobě před časem hovořila v magazínu Daily Star.

Po třech dětech a rozchodu se svým snoubencem, fotbalistou Scottem Sinclairem, se ale rozhodla pro životní změnu a svá ňadra si nechala chirurgicky vylepšit. A od té doby má Helen na sociální síti zase co ukazovat. Problém je ovšem v tom, že v poslední době začíná být čím dál odvážnější a naposledy se fanouškům, kterých má milion, ukázala jen ve velmi úsporném saténovém pyžámku, které sotva zakrylo alespoň část jejích vylepšených vnad.

Helen Flanagan zveřejnila tyto lechtivé snímky.

„Ženy si neuvědomují, že mají děti, které jednou uvidí tyto fotky. Tak se ptám proč,“ napsal jeden ze sledujících. „Proč je od vašeho rozchodu většina fotek jen s malým množstvím oblečení?“ ptá se Helen další. „Překročila jste hranici,“ píše další sledující a jiný nazývá Helen novou Katie Price. Samozřejmě se ale najde i množství těch, kteří Helen podporují a její pózy se jim zamlouvají. „Vypadáte úžasně Helen, ignorujte hatery, jsou ubozí a závistiví,“ ozývá se také v diskusi, kde je i spousta lichotek na její nová ňadra. Je tak jasné, že kdyby herečka chtěla, dlouho sama rozhodně nezůstane. ■