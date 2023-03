Je krásná po mamince Magdě Vášáryové, ale herectví jí přijde jako hrozná práce: Hana Lasicová ukázala i své dvě dcery

Hana Lasicová je krásná po mamince Magdě Vášáryové, ale v jejích hereckých stopách nešla Super.cz

"Když se ostatní lidé vracejí z práce a věnují se rodině, herec jde naopak do práce. Tráví i strašně moc času na natáčení a tam je to příšerné. S maminkou jsem na pár natáčeních byla a bylo to hrozné. Viděla jsem, jak trpí, jak pořád čekají na světlo, na klapku. Nikdy mě to nelákalo," svěřila Hana, která se ale oklikou do světa filmu přece jen dostala.

Je úspěšnou scenáristkou, za sebou má několik seriálů na Slovensku a nyní podle jejího bestselleru Služka, který vyšel i v Česku, vznikl i stejnojmenný film, na jehož pražské premiéře jsme se setkali.

"Dostat se do tohoto prostředí v jiné profesi je velmi dobré. Člověk má mnohem větší volnost. Ostatně i můj otec hrál většinou ve vlastních věcech a nebyl odkázaný na druhé. To je vlastně na herectví nejhorší, když člověk čeká, co mu někdo nabídne, sám se musí nabízet, chodit a castingy, prezentovat se," mínila spisovatelka, která se v našem videu rozpovídala o své vlastní práci.

Hana Lasicová vzala na premiéru i svoje dvě malé dcery. Jak to dceři slavných hereckých hvězd a její malé rodince slušelo, se můžete podívat i v naší fotogalerii. ■