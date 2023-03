V této podobě Aňu Geislerovou neznáte: Vycpali jí tělo a obří prsa zatěžkávali, aby byla povislá

Aně Geislerové vycpávali tělo i ňadra. Super.cz

Kdybyste si měli představit panskou kuchařku, zřejmě by vám nenaskočila podoba herečky Ani Geislerové (46). Režisérka nového filmu Služka Mariana Čengel Solčanská ale byla jiného názoru. Ovšem zásah z kostymérny musel byl doslova obří. Tělo křehké herečky ve snímku nepoznáte.

"Celý film jsem strávila v kuchyni, jen jednou nás vytáhli na zámek nahoru na dvůr, takže žádné velkolepé kostýmy nemám. Jsem furt v zástěře a možná jednou v noční košili. A zatímco všichni ostatní ráno přicházeli do kostymérny a stahovali je do korzetů, já se naopak vycpávala do různých rozměrů, povadlých tvarů, spodniček a suknic," vypočítala Aňa, která prozradila, že jí obří vycpaná prsa ještě zatěžkávali, aby byla povislá.

"Kristýna je zemitý člověk, u kterého můžete mít jistotu, že vám řekne pravdu, i když to bude nepříjemné. A to je ta dobrá jistota u těch lidí, kteří už o životě vědí své a nebudou vám věšet žádné bulíky na nos," dodala ke své postavě. V rozhovoru se vrátila i k postavě Olgy Havlové, kterou před pár let ztvárnila. S kuchařkou ze Služky našla překvapivou podobnost.

Promluvila také o tom, že jako kuchařka musela samozřejmě i vařit, ocenila, že režisérka nechala dodat pravé suroviny. Jedna zkušenost ovšem byla poněkud nechutná. Jaká, to se mj. dozvíte v našem videu. ■