Další dojemná chvíle: Pepovi Kůrkovi v Survivoru vehnal slzy do očí vzkaz z domova

Pepa Kůrka se dojal vzkazem od své partnerky. TV Nova

"Chceme ti s babičkou říct, jak nám strašně chybíš a jak ti fandíme. Miluju tě, fandím ti a strašně se na tebe těším. Rafael roste a taky se na tebe těší," nahrála Pepovi video jeho partnerka Angie společně s Pepovou babičkou.

Angie první měsíce odloučení prožívala těžce. Nyní je to prý výrazně lepší. Prý i proto, že jí Pepa do ničeho nemluví. "Tu svobodu, že si můžu vzít všechno, co chci, a nikdo mi to nekomentuje. Pepa je takový, že mi řekne: tohle si neber, lásko, je to moc vulgární,“ prozradila Super.cz.

"Ale samozřejmě mi moc chybí. Takové to těšení se, když jsem byla na ultrazvuku nebo když jsem se dozvěděla, že to bude chlapeček. Je to takové smutné,“ dodala exotická kráska. ■