Jessica Alves se chlubí novým poprsím i vaginou: Zestárnu jako šťastná žena, libuje si

Jessica Alves naprosto propadla plastickým operacím. Profimedia.cz

Milovnice plastických operací Jessica Alves (39) se narodila v mužském těle a ještě před pár lety si říkala Rodrigo. Ten je ovšem již minulostí, a to se vším všudy.

Jessica podstoupila třetí augmentaci poprsí, zvětšení pozadí, ale také vaginoplastiku a svým novým tělem se pravidelně chlubí na sociálních sítích.

Tam se tentokrát své milionové základně fanoušků ukázala v erotickém prádle, které odhaluje téměř vše. Není se čemu divit, že se někteří uživatelé sociální sítě museli ujistit, zda jsou skutečně na Instagramu.

„Miluju být ženou a jsem na to hrdá. Když jsem vyrůstala, tak jsem si samu sebe představovala s dlouhými vlasy a smyslným tělem. A dnes jsem ženou svých snů. Je to skvělý pocit být spokojený se svým vzhledem,“ svěřila se Jessica pro MailOnline.

„Byla to dlouhá cesta být tím, kým jsem dnes. Podstoupila jsem více než sto operací, za které jsem utratila přes milion liber. Vnímám to jako investici do svého štěstí a budoucnosti. Alespoň zestárnu jako šťastná žena,“ řekla.

Svou nejzásadnější operaci – vaginoplastiku – Jessica podstoupila v Bangkoku, kde za ni zaplatila necelých 400 tisíc korun. „Je to, jako bych se ve svých sedmatřiceti letech znovu narodila. Určitě mi dodá i sebevědomí k randění a intimnímu styku,“ řekla v roce 2021 po operaci pro MailOnline. ■