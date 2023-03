Tentokrát si plavky nasadila správně: Sexbomba Mottlová předvedla, jak dře na svém těle

Barbora Mottlová Foto: se svolením B. Mottlové

Dobít baterky u moře a na slunci odletěla Bára Mottlová (36) do Egypta. Se svým přítelem Davidem, se kterým randí přes půl roku, tráví už druhou dovolenou. Ta může být zatěžkávací zkouškou každého vztahu a vypadá to, že v tomhle případě oba obstojí.

Bára má úsměv od ucha k uchu a pobyt v teple si nemůže vynachválit. „Nepřijeli jsme se do Egypta jenom slunit, jíst a lenošit. Dovolenou trávíme aktivně a chceme si ten týden pořádně užít,“ svěřila se Super.cz Mottlová, která předvedla vysportovanou figuru v plavkách.

Sexy blondýnka cvičí už pár měsíců pod dohledem svého partnera a z výsledků je i ona nadšena. Makat na postavě nepřestává ani u moře a navštěvuje i hotelové fitness. Vedle toho s přítelem vyrazila i za dobrodružstvím.

„Naplánovali jsme si výlet na čtyřkolkách, podívali jsme se do beduínské vesnice. Bylo to super, pořád je tu co objevovat. Každé ráno vstáváme na romantický východ slunce, pak si jdem zaběhat. Odpoledne pak cvičím jógu a Davídek je ve fitku. Užíváme si ale i skvělého jídla a hlavně krásného počasí,“ dodala herečka. ■