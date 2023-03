Kam dává všechny ty paruky a extravagantní modely? Potetovaná Sharlota si koupila třípatrový dům

Sharlota Frantinová Super.cz

„Mám na to třípatrový barák. Manžel byl velmi chytrý a řekl si, že 2KK asi bude málo. Tak to rovnou rozjel ve velkém stylu, a máme rovnou tři patra,“ řekla Super.cz se smíchem zpěvačka, kterou jsme potkali na premiéře fantasy snímku Shazam, kde byla opět k nepřehlédnutí.

Velký dům si zpěvačka pochvaluje a je ráda, že si ho s manželem pořídili. „Je to super. Můj Lukáš má vlastní pracovnu, já má vlastní šatnu, takže práce jde mnohem víc od ruky, než když jsme bydleli v malém bytě. Tam bylo komplikované se připravovat na akce,“ prozradila Sharlota a svěřila, co ji v nejbližší době čeká.

„Teď se naplno věnuji divadlu, jsem za to velmi ráda a jsem vděčná za to, s jakými lidmi tam mohu tvořit. Ale pracuji i na svých věcech a přes léto budou festivaly, takže to bude nabité až do konce roku,“ dodala. ■