Bude Jan Saudek (87) znovu chovat miminko? Jeho manželka promluvila o dalším těhotenství

Jan Saudek s manželkou Pavlou Herminapress

„To je otázka, kterou mám ráda, a ráda odpovím, že ano. Dokážu si představit jedno, dvě, tři, ale myslím si, že mi ubíhá čas, že tam už příliš příležitostí není a nechci se rouhat, mám tři zdravé děti, a to je dost v rámci štěstí. Za tři jsem ráda, ale kdyby bylo čtvrté, páté, šesté, tak se nebudu bránit,“ svěřila se Super.cz.

U slavného fotografa se v průběhu jeho kariéry vystřídala spousta žen. Jak sama Pavla vnímá obrovský počet milenek? „No tak nebylo to tak úplně lehké vždycky, ale v jeden moment jsem si řekla, že ty ženy kolem nic moc neznamenají, že on se vždycky vrátí. Říkávala jsem si, že jednoho dne prostě nepřijde, ale zatím se to nestalo a teď si troufám říct, že se to už nestane. Jsem ta, co vydržela,“ říká Pavla, se kterou jsme si povídali na křtu knihy jejích přátel, komičky Adély Elbel a Michala Rožka. ■