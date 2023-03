První slova Gabriely k Pítrovi ze Survivoru! Po jeho údajných pletkách s Miss Bezděkovou ho konečně kontaktovala

Gabriela Gášpárová nechala poprvé vzkaz Pítrovi. TV Nova

Až nyní se dočkal. Tým Hrdinů vyhrál v soutěži video vzkazy od blízkých. Pítrovi vzkaz nahrála maminka a hned poté se na obrazovce objevila partnerka Gabriela.

"Čau miláčku. Doufám, že si to tam alespoň v rámci možností užíváš. Jsi strašně šikovnej, tak nepolevuj a vydrž to až úplně do konce. Nejradši bychom tě už měli zpátky, protože nám hrozně chybíš. Držíme ti pěsti a věříme, že to vyhraješ. Ani neexistuje jiná možnost. Samozřejmě mi hrozně chybíš, strašně se na tebe těším. Měj se krásně. Miluju tě," dostal Pítr video vzkaz. Když dozněl, po tvářích mu tekly slzy.

"Doufal jsem, že tam bude přesně ten člověk, který tam byl. Ve chvíli, kdy jsem viděl Gabču, to byl nepopsatelný pocit. V den odletu jsem ji vezl do nemocnice na operaci a už jsem nevěděl, jak to dopadlo. Jsem rád, že je v pořádku, že ji vidím, že se doma vůbec nic neděje a že je ještě krásnější, než když jsem odjížděl," dodal Havránek. ■