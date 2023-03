Růžová barva vlasů už je její značkou: Cítím se v ní dobře, přidává mi sebevědomí, říká vítězka SuperStar Mašková

Tereza Mašková netypickou barvu vlasů zatím měnit nechce. Super.cz

„Já jsem kdysi velmi ráda experimentovala s barvami. Pořád mám takový to, že bych chtěla možná vyzkoušet modrou, zelenou nebo echt červenou, ale nějak se mně z té růžové nechce. Cítím se v ní dobře, možná mi to přidává i na sebevědomí a nechce se mi jí ještě zbavovat,“ vysvětlila Tereza.

Zpěvačka nedávno také zveřejnila fakt, že opět posouvá svatbu se svým přítelem. Dle svých slov kvůli tomu, že chce mít na přípravy dostatečný prostor a čas. Tereza je totiž aktuálně velmi vytížená. Čeká ji premiéra muzikálu Bodyguard, v dubnu velkolepý koncert s Orchestrem Karla Vlacha a do toho všeho ještě oznámila na listopad svůj koncert, a to v pražské Lucerně, který je pro její kariéru velmi důležitý.

„Bude to můj první velký koncert. Jsem z toho nervózní. Je to pro mě poprvé, tak člověk neví, jak věci kolem té organizace chodí. Teď se to všechno učím. Mám skvělý tým, se kterým to všechno řeším. Bude to super show. A do toho muzikál Bodyguard a koncert s legendárním Orchestrem v dubnu. Bude to neskutečný zážitek,“ dodala během rozhovoru Tereza Mašková. ■