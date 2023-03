Na pódium si radši vzala kabát. Ellie Goulding ve společnosti ukázala své tělo, ňadra zakrývaly jen lístečky

Ellie Goulding Profimedia.cz

Ellie Goulding se v minulosti proslavila hlavně hitem Love Me Like You Do, který zazněl ve filmu Padesát odstínů šedi. Teď její fanoušci stále marně čekají na nové album, jehož vydání bylo už dvakrát odloženo. A to kvůli pořízení materiálu, ze kterého budou desky vyrobeny. „Jak víte, dělat produkty co nejzelenější je pro mě velmi důležité a opravdu tvrdě jsme pracovali, abychom tento slib dodrželi,“ napsala si nedávno na sociální síť. Album by mělo vyjít 7. dubna.

Zpěvačka tak alespoň potěšila publikum vystoupením v Muzeu Grammy, kde zazpívala několik písní. O něco méně možná diváky potěšilo to, že se během zpěvu zahalila do zeleného trenčkotu. Olivový komplet krátkého topíku a kalhot z jemných látkových lístků tak ukázala jen při příchodu před fotostěnou. Ellie se pochlubila postavou, která díky pravidelnému pohybu 21 měsíců po narození syna Arthura vypadá skvěle. ■