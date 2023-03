Školačka, nebo babička? Žena vypadá ve čtyřiapadesáti sotva na dvacet. Prozradila svůj tajný recept

Nathalie Gangon rozhodně není typickou babičkou. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Nathalie se pochopitelně hojně setkávala nejen s tím, že jí nikdo nechce věřit její věk, ale také s otázkami, jak to dělá, že vypadá tak báječně. Podle ní za to může jeden její rituál, který ale dozajisté není pro každého... Dodržuje totiž šestnáctihodinový půst, a to striktně každý den. Jídlo tak přijímá pouze jednu třetinu dne. Tento fígl ale prý výborně funguje na správné zažívání. Do toho se pochopitelně věnuje i posilování.

‚Fit babička‘, jak se Nathalii přezdívá, dřív pracovala jako obchodní ředitelka a TikTok začala používat v červenci 2020. Brzy se na síti stala populární a její příspěvky mají tisíce zhlédnutí.

Když se navíc podělila o to, že má o dvanáct let mladšího partnera, dostalo se jí dalšího přízviska, a to ‚cougar‘, tedy puma. Tak se v angličtině říká ženám, které randí s mladšími muži.

A co říkáte na tuhle sexy babičku vy? ■